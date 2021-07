Forza Italia perde un altro pezzo: Malan passa a FdI. Meloni: "Attrattivi per classe dirigente"

Forza Italia perde un altro pezzo: il senatore piemontese Lucio Malan lascia il suo partito ed aderisce a Fratelli d'Italia . E a darne l'annuncio è stata la leader Giorgia Meloni , che ha spiegato come la sua " adesione dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente " ed è un esempio dei parlamentari che " vedono in noi il loro naturale approdo ".

Nato a Luserna San Giovanni, ha militato anche nel movimento Testimonianza Evangelica Valdese. Eletto nel 1994 come deputato della Lega Nord Piemonte nel collegio di Pinerolo, nel. 1996 aderì a Forza Italia. E dopo 25 anni ha annunciato di lasciare gli azzurri con queste parole: "Non mi sento di sostenere più con il mio voto il governo". "Di recente ho dato voto di dissenso o non voto, ma c'è troppo poco cambiamento rispetto al Conte 2 su una serie di temi, tra cui la questione dell'assegno dei figli".



Malan è l'ultimo big, in ordine di tempo, a lasciare FI. Prima di lui i parlamentari Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino, che hanno aderito a Cambiamo! di Giovanni Toti. Lo scorso giugno il capogruppo regionale di Forza Italia Carlo Riva Vercellotti è passato a Fratelli d'Italia.