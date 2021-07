Ubriaco, guidava una vettura con tre sole ruote: fermato e denunciato dalla Municipale

Gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale erano di pattuglia in corso Tassoni quando sono stati attirati da un fastidioso rumore metallico da sfregamento.

Si sono voltati e hanno visto passare davanti a loro una Seat Ibiza priva dello pneumatico anteriore destro, probabilmente distrutto e andato perduto in un precedente impatto. Il cerchione sfregava sull'asfalto provocando scintille e un forte stridio da attrito.

Gli agenti hanno immediatamente fermato il veicolo e chiesto i documenti al conducente che è subito parso mostrare chiari i sintomi della persona in stato di ebbrezza con alito vinoso e occhi lucidi e arrossati.

Il fermato ha subito accettato la proposta degli agenti di sottoporsi al test con etilometro e i valori, come ipotizzato, hanno superato di gran lunga i limiti di legge (0,5 g/l), facendo registrare 2,80 grammi per litro (g/l).

Quindi, in ragione dei risultati registrati dall’etilometro, l’uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera c) del Codice della Strada.

Sarà il Giudice a decidere quale sanzione infliggere al trasgressore tra il minimo di 1.500 e il massimo di 6.000 euro previsti dalla legge, così come dovrà anche decidere per quanto tempo sospendergli la patente, da uno a due anni.