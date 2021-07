800 gli esodi incentivati da Stellantis in provincia di Torino

Edi Lazzi segretario generale della FIOM CGIL di Torino e Ugo Bolognesi responsabile di Mirafiori per la FIOM dichiarano: "Sono esodi incentivati finalizzati all’accompagnamento alla pensione ma ciò non toglie che siamo di fronte alla perdita di ulteriori posti di lavoro. È come se avesse chiuso improvvisamente una fabbrica di medie dimensioni in un territorio che in questi anni ha solo visto cessazioni di attività e perdita occupazionale. Stellantis sta replicando in Italia l’operazione che ha fatto in Germania quando PSA ha acquisito la Opel e ha tagliato un terzo dei posti di lavoro. Questo ridimensionamento, seppur gestito con gli accordi sindacali, fa bruciare ancora più forte la ferita di non aver assegnato a Mirafiori la gigafactory di batterie che avrebbe rappresentato un futuro certo per i lavoratori del gruppo e per la filiera automotive nel suo complesso. A questo punto serviranno nuovi ammortizzatori sociali, soprattutto per l’indotto, strumenti di sostegno al reddito conservativi del posto di lavoro per evitare a cascata licenziamenti secchi causati dal ridimensionamento e dalla riorganizzazione in atto".

"Bisogna però avere la consapevolezza che non possiamo gestire questa fase solo con gli incentivi e la cassa integrazione, perché sarebbe semplicemente l’accompagnamento del declino. Viceversa serve un progetto complessivo e quel progetto non può che passare per nuovi modelli di auto, nuove missioni produttive per coloro che nel tempo vedranno scomparire le attuali attività (come i cambi alle Meccaniche di Mirafiori), innovazione, sviluppo e ricerca".