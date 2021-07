Bardonecchia pronta ad accogliere il pianista Ludovico Einaudi

Il pianista di fama internazionale, dalla prestigiosa biografia, più volte acclamato dagli spettatori presenti ai tanti concerti tenuti nel mondo, insignito di numerose alte onorificenze, che ama camminare in montagna a stretto contatto con la natura, inesauribile fonte d’ispirazione, si esibirà in uno punto molto panoramico dell’Alta Val Susa, destinazione turistica molto frequentata sia in inverno che in estate, con sfondo la Guglia Rossa e la Valle Stretta.