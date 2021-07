Ritmi esotici ed echi siciliani: Alessio Bondì presenta a Off Topic il nuovo album, "Maharìa"

The Goodness Factory in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo presenta Alessio Bondì live all’OFF TOPIC, progetto selezionato dal bando Corto Circuito 2020 – Piemonte dal Vivo.

Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe '88. Vero autore di razza, la sua scrittura è meticcia: nasce da radici folk e si mescola con i ritmi contemporanei e il suono esotico della lingua natìa, il dialetto palermitano. Seppur il legame con i suoni della Sicilia più profonda sia evidente, le influenze che rendono la cifra di Bondì unica sono quelle del folk anglo-americano, del funky, della musica brasiliana e africana.

Il suo disco d’esordio, intitolato “Sfardo”, vede la luce nell’aprile del 2015. Viene selezionato per il Premio Tenco 2015 e successivamente raggiunge la finalissima per i 5 migliori album in dialetto. Nel 2017 è stato distribuito in 10 Paesi tra Europa e Sud America. Quasi costantemente in tour fin dal suo esordio, Bondì nei concerti è essenziale e trascinante; la sua fanbase è in costante crescita grazie all’intensa attività live, a un passaparola ininterrotto e all’esposizione ottenuta anche sulle radio e i media esteri, in particolar modo in Germania e Spagna, dove Alessio Bondì è considerato una “rivelazione della canzone mediterranea”. A fine 2018 esce il secondo album “Nivuru”. A inizio 2020 torna in studio per lavorare al suo terzo disco. Prende così forma “Maharìa”, anticipato dai singoli “Cerniera zip” (marzo 2020), “Ave Maria al contrario” (aprile 2021), “Fataciume” (maggio 2021) e “Taverna vita eterna” (giugno 2021). “Maharia” è un’opera intensa, attraversata un leitmotiv magico cercato nella musica, nei testi e negli arrangiamenti, un viaggio interiore in cui la lingua siciliana funge da chiave per l’inconscio, attraverso esplosioni di allegria, nostalgie solitarie, innamoramenti, eccessi di rabbia e incomprensioni, disillusioni e soluzioni. La rinascita è l’obiettivo di questo flusso, di questo dialogo profondo che vede la luce in un giorno simbolico: 21 giugno 2021, solstizio d’estate.

I biglietti, dal costo di 8 euro, saranno acquistabili esclusivamente a OFF TOPIC la sera stessa del concerto con prenotazione obbligatoria (NON c'è servizio di prevendita).



Prenotazione ai tavoli obbligatoria contattando il Bistrò di OFF TOPIC su Whatsapp al 388.446.3855



Chi ha prenotato dovrà presentarsi a OFF TOPIC entro le ore 20.30, oltre questo orario la prenotazione non avrà più alcuna validità e non sarà quindi possibile partecipare all'evento.