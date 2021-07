"Caro Fabrizio, ti racconto un ricordo": ecco i vincitori della settima edizione del concorso letterario

Da mercoledì 21 luglio 2021 sono online sul sito dell’Associazione “Cercando Fabrizio E…” (www.fabriziocatalano.it) i vincitori della settima edizione del Premio Letterario Nazionale “Caro Fabrizio ti racconto un ricordo”. Il destinatario dei racconti è Fabrizio Catalano, il 19enne di Collegno sparito ad Assisi il 21 luglio 2005, dove frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia.



La sua sacca e la sua chitarra sono stati rinvenuti – in luoghi e tempi diversi – sul sentiero francescano della pace Assisi-Gubbio. Con l’istituzione di questo concorso Fabrizio diventa amico e interlocutore speciale, oltre che il silenzioso confidente che non giudica, a cui si sono rivelati ricordi gioiosi, dolorosi, segreti, reali o di fantasia. Il concorso, come del resto ben dimostra l’ultima edizione, con il passare degli anni ha ottenuto una sempre maggiore visibilità grazie alla grande e calorosa partecipazione di migliaia di persone da tutt’Italia.