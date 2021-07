Sfm5, via libera alla fermata "Borgata Quaglia - Le Gru":"Ridotto il consumo di suolo"

Dopo uno stop temporaneo, via libera dalla Giunta Appendino alla variante al Piano regolatore progetto definitivo per la realizzazione della fermata “Borgata Quaglia – Le Gru” della futura Sfm5. La linea, che da Stura raggiungerà l’ospedale San Luigi di Orbassano, sarà operativa nel 2024.

Nel vecchio progetto della fermata troppo consumo di suolo

Nelle scorse settimane l’amministrazione di Torino aveva già dato via libera alla variante al piano regolatore per la nuova stazione San Paolo, posta all’incrocio tra via Tirreno e corso Siracusa. Più complessa appariva la situazione di Borgata Quaglia-Le Gru, che dovrebbe essere realizzata in corrispondenza dell’attuale rotonda nella quale confluiscono via Crea e strada Antica di Grugliasco. I consiglieri pentastellati avevano espresso perplessità sull’eccessivo uso di suolo per realizzare la fermata, che comportava anche il sacrificio di un vasto terreno agricolo.

Iaria:"Creata area verde omogenea"

Un problema superato, come spiega l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, dopo un dialogo tra la Città, RFI, Regione Piemonte e Comune di Grugliasco. “Abbiamo proposto -spiega - modifiche alla viabilità che limitano il consumo di suolo previsto dal primo progetto, creando un'area verde omogenea e non frammentata”.

"Creare un percorso ciclopedonale con risistemazione sottopasso Borgata Lesna"

“Rimangono invariate – aggiunge Iaria - le nostre richieste di creare un percorso ciclopedonale, accessibile tramite la completa risistemazione del sottopasso esistente verso Borgata Lesna”.

Un provvedimento che ora passa al Consiglio Comunale per il sì definitivo. La progettazione definitiva della Sfm 5 dovrebbe essere completata nel 2022 e subito dopo partiranno i lavori.