Comunali, Lo Russo inaugura la sede elettorale e lancia la sfida a Damilano e Sganga: "Andiamo a vincere" [INTERVISTA]

Lo Russo, inaugura oggi la sede elettorale. Lei a chi ha partecipato ha detto "andiamo a vincere" Sì, andiamo a vincere. Sento che c'è un clima positivo e voglia di partecipazione da parte dei cittadini al progetto che abbiamo in mente. Sono convinto che sarà una bella campagna elettorale, proveremo a farla al meglio delle nostre capacità e potenzialità. Bisogna dare una risposta ai problemi della Città e far tornare Torino, grande forte e unita.

Abbiamo un progetto di città, dei contenuti, delle idee e delle persone. Una squadra pronta a far ripartire Torino dopo questi anni in un contesto valoriale che vede nello sviluppo e nel lavoro, in particolare per i giovani, in una dimensione di solidarietà e attenzione agli ultimi. Questa può essere la vera differenza con la destra.