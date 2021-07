Green Pass, Damilano: "Fondamentale per un vero ritorno alla normalità"

"Le regole della convivenza umana sono fondamentali anche per la convivenza con il virus. E a questa convivenza dobbiamo abituarci. Il Green Pass sarà uno strumento fondamentale per il ritorno alla normalità". Così il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, in merito al provvedimento varato dal Governo.

"Il tema del Green Pass è chiaro. Chi vuole partecipare a eventi pubblici, andare a un concerto, al bar e al ristorante al chiuso, deve avere il Green Pass. Sarà uno strumento fondamentale per il ritorno alla normalità. Chi sceglie l'isolamento può anche avere opzioni diverse - aggiunge Damilano - ma le regole della convivenza umana sono fondamentali anche per la convivenza con il virus. E a questa convivenza dobbiamo abituarci".