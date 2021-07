Il 28 luglio preserale di grande qualità all'ippodromo di Vinovo

L'Ippodromo di Vinovo non va (quasi) mai in vacanza. Mercoledì 28 luglio torna il trotto in preserale, con la prima delle otto corse alle 19.10, aspettando le due giornate del 4 e del 9 di agosto che precederanno una breve pausa per riprendere il 29 agosto.

Ancora una volta molti ospiti illustri a cominciare dal grande allenatore francese Jean Pierre Dubois, dai cavalli del team Gocciadoro e da Pietro Gubellini, tutti contro i driver della piazza torinese. Corsa più importante della giornata sarà il Premio Cile, miglio per buoni cavalli dai 5 anni in su. Hanno risposto in 8 all'appello e si annunciano duelli interessanti anche se il pronostico è sulle spalle di Global Trustworthy, cavallo svedese del team Gocciadoro interpretato direttamente da Alessandro. Ma troverà avversari degni, come Uno Italia affidato ad Andrea Farolfi e Vamorgea Dei Rum con Mauro Baroncini ma anche Seleniost insieme a Santo Mollo. Inoltre ci sarà il rientro di Ferry Boko, allievo di Erik Bondo.

In apertura anche il Premio Santiago riservato ai 2 anni: Dubois ha tenuto per sé Point Of View affidando Blue Spirit a Santo Mollo, anche se i fari sono puntati su Dalila Bar interpretata da Pietro Gubellini e allenata da Fausto Barelli.

Come sempre ingresso gratuito e possibilità di cenare al Fil-Hippo’s Restaurant, nella terrazza affacciata sulla pista o all’interno del ristorante qualora il meteo non lo consentisse.