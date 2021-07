Icardi: “Entro un mese potrà partire il cantiere di Città della Salute”

“Stiamo compiendo un passo fondamentale, visto che così riusciamo a ratificare dal notaio il passaggio dell’ex area Avio-Oval all’azienda ospedaliera Città della Salute di Torino. Entro un mese potranno perciò iniziare i lavori per quello che consideriamo un progetto fondamentale per la sanità regionale”. Lo ha annunciato in Aula l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. L’occasione è stata l’approvazione all’unanimità dei votanti del Ddl 151 “Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino”, licenziato ieri dalla prima commissione.

“Oggi abbiamo finalmente reso operativo – afferma Andrea Cane, vicepresidente leghista della commissione Sanità e relatore del disegno di legge – il primo step verso la realizzazione di questa infrastruttura strategica, non solo per Torino ma per tutto il Piemonte. Grazie al voto favorevole, ultimo capitolo di un iter normativo e procedurale complesso e articolato, possiamo affrontare la bonifica del sito. Nel testo che ho illustrato ai colleghi si prevede una sorta di permuta tra le aree ex Avio e Oval Lingotto che ospiteranno il Parco della Salute e la porzione del museo regionale di Scienze Naturali di via Giolitti 36: il passaggio di proprietà delle prime sarà verso l’Azienda ospedaliera della Città della Salute mentre il secondo riguarderà invece la Regione Piemonte. I valori di mercato valutati delle aree sono di 35.350.000 euro per l'ex Avio-Oval, mentre l’edificio che ospita il museo di Scienze Naturali, al netto dei vari investimenti già fatti sull’immobile dalla Regione, è di 40.962.889 euro”.