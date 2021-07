Picchia la fidanzata incinta al settimo mese: arrestato rapper di Chivasso

Ha picchiato la fidanzata incinta al settimo mese e per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri, prima di essere rilasciato. E’ quanto successo al rapper Matteo Macaluso, 21 anni, figura nota a Chivasso.

I fatti si sono svolti a Pieve di Cento, nel Bolognese, dove il rapper si trovava per partecipare a un concorso. L’accusa è quella di lesioni aggravate. La giovane è stata vistata in ospedale ed è stata dimessa: la prognosi è di 25 giorni.

Il rapper, invece, è stato rilasciato dopo l’udienza di convalida, con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Non è la prima volta che Eyes (questo il nome d’arte) finisce nei guai. A fine maggio, infatti, era stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenze con i vigili che gli avevano intimato di indossare la mascherina.