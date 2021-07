Teatro Regio, bilancio in pareggio: il commissario Purchia audito in Commissione regionale

"In nove mesi è stato fatto un lavoro enorme per risanare la situazione economico finanziaria del Regio, che ha consentito di chiudere il bilancio 2020 in pareggio e di far partire i lavori di ammodernamento attesi da anni. Resta critica la situazione patrimoniale, con un buco di 9 milioni, che sarà possibile mettere in sicurezza solo con un’azione straordinaria dei soci della Fondazione”: lo ha riferito il commissario straordinario Rosanna Purchia in un’audizione della Sesta, presieduta da Paolo Bongioanni.