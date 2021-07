Fuori i no-vax dalle liste del M5S. Sganga: "Nessuna ambiguità sui vaccini"

Fuori i no-vax Covid dalle liste elettorali del M5S. A prendere una posizione netta è la candidata sindaca pentastellata Valentina Sganga, a poche ore dalla nuova bufera mediatica che ha colpito Monica Amore.

La consigliera comunale, già indagata mesi fa dalla procura per aver pubblicato su Facebook un post antisemita, sarebbe accusata di aver molestato telefonicamente un uomo, dopo il ricovero all'Amedeo di Savoia della madre per il Covid, dicendogli di "portare via dall'ospedale" la donna "perché i pazienti vengono usati come cavie".