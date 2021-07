Green Pass, incontro Draghi-Salvini: il Governo rinvia il decreto per scuole e trasporti

Tornando al decreto, l'intenzione del governo sembra sia quella di rimandare di qualche giorno le nuove restrizioni. Per quanto riguarda l'obbligo vaccinale a scuola, i dati indicano che circa l'80% del personale è attualmente immunizzato, per cui non ci sarebbe l'urgenza di approvare il decreto. Tuttavia molti presidenti di regione e lo stesso vice ministro alla salute Andrea Costa di recente si sono detti favorevoli all'obbligo per i docenti.