Viabilità Canavese, Aveva e Mazza: "Bene lavori per l'ammodernamento della Sp265 di Castellamonte"

“Accolgo con molta soddisfazione la scelta di Città Metropolitana di destinare altri 400.000 euro al lotto 2 dei lavori di ammodernamento della SP265 di Castellamonte-commenta il Consigliere della Città Metropolitana Alberto Avetta (Pd)-Queste ulteriori risorse saranno indispensabili per completare l’intero intervento mantenendo gli impegni assunti con i cittadini. Si aggiungono, infatti, a quelle già stanziate sul lotto 1 i cui lavori sono in corso di affidamento e prevedono adeguamenti puntuali della sede stradale in località Campo e Muriaglio legati alla discarica di Vespia. Sempre a Castellamonte è in fase di aggiudicazione l’appalto della rotatoria di S. Antonio, che trasformerà il raccordo tra la SS 565 e la SP 222. Il cantiere è previsto per il prossimo autunno per un investimento di oltre 200 mila euro. Inoltre, è stato definito il contributo alla Città di Castellamonte per la realizzazione della rotatoria in frazione Spineto per un investimento complessivo di 292 mila euro, che include l’adeguamento dei marciapiedi in via XXV Aprile”.