Alba Robot vince il premio Special Mention all’ottava edizione di UniCredit Start Lab

Alba Robot si aggiudica il premio Special Mention dell’ottava edizione di UniCredit Start Lab, riconosciuta dalla Commissione dedicata al Digital che ha coinvolto imprenditori e manager di alcuni tra i principali player italiani e internazionali del settore, per essere la Startup italiana che ha ideato una piattaforma di mobilità aumentata che trasforma veicoli elettrici per il trasporto personale (ad es. carrozzine e mobility scooter per anziani e disabili) in veicoli autonomi ed intelligenti usando le migliori tecnologie di assistenza vocale, guida assistita, robotica e IoT.



UniCredit Start Lab, che nasce per sostenere i giovani imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie, ha chiuso la call dell’ottava edizione il 20 aprile con 700 startup iscritte, che ha coinvolto 200 partner dell’ecosistema italiano dell’innovazione.

Alba Robot è stata selezionata tra i 10 migliori progetti per la piattaforma digitale - 10 selezioni di realtà per ciascuno dei 4 settori (Innovative Made in Italy, Digital, Clean Tech e Life Science).

Con il premio Special Mention Alba Robot sarà presente all’interno del programma di accelerazione con un coinvolgimento degli eventi Startup Academy, il programma di training manageriale avanzato destinato alle startup selezionate dall’edizione 2021 di UniCredit Start Lab e Mentor Day, dopo la pausa estiva.

"ALBA Robot nasce con lo scopo di rendere autonomi ed intelligenti i veicoli personali come carrozzine e mobility scooter. Il consolidamento e lo sviluppo continuo del prodotto devono andare di pari passo con lo sviluppo di relazioni che assicurino competenze e risorse per competere a livello internazionale e la collaborazione con UniCredit Start Lab va proprio in questa direzione." Racconta Andrea Segato Bertaia CEO & Co-Founder ALBA Robot alla Commissione Digital.



ALBA Robot è una società a portfolio Amazon e Techstars e ha stretto diverse partnership strategiche con Teoresi, società specializzata in ambito ingegneristico che fornisce a livello internazionale servizi di sviluppo tecnologico e systems integration per lo sviluppo e l’industrializzazione; con STMicroelectronics per lo sviluppo di componenti elettronici; con Dussmann per il go-to-market.

La roadmap prevede di validare la tecnologia all’interno di ospedali e aeroporti entro il 2021, e successivamente iniziare a commercializzare il servizio in Italia. Si prevede di consolidare la posizione di ALBA nel mercato italiano entro il 2022 ed entrare successivamente nei mercati internazionali (EU e US).