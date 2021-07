Cidiu: casting al centro estivo per bimbi che aiutino a spiegare come fare la differenziata

Sofia (8 anni), Tommaso (10 anni), Elide (9 anni) e Luca (10 anni) sono i quattro bimbi di Collegno, Grugliasco e Rivoli che aiuteranno Gruppo Cidiu a spiegare a tutti i cittadini come fare bene la raccolta differenziata: saranno loro infatti quattro tra i protagonisti di 60 clip video per i social del Cidiu sulla raccolta differenziata e avranno la possibilità di recarsi sul set per recitare insieme ad attori professionisti quando il prossimo autunno a Torino partiranno le riprese.

Il casting, organizzato da Cidiu in collaborazione con la cooperativa SpaziOmnibus che cura i centri estivi a Grugliasco e Collegno, si è svolto lo scorso 20 luglio, presso i locali della scuola Moglia di Collegno, nel rispetto delle normative Covid 19. Quasi 40 bambini tra gli 8 e i 10 anni si sono cimentati con entusiasmo nei provini. I quattro scelti questa settimana riceveranno come riconoscimento un buono da utilizzare per le attività extrascolastiche organizzate dalla cooperativa. Tutti i bimbi che stavano frequentando il centro estivo hanno invece ricevuto un volantino con alcuni consigli su come fare bene la raccolta differenziata, una mini borraccia riutilizzabile in alluminio e una matita da disegno che una volta usata non va buttata ma piantata per permettere ai semi contenuti al fondo dello stelo di trasformarsi in una piantina.