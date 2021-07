Carrozzeria abusiva e recidiva: polizia municipale denuncia di nuovo il titolare dopo 3 mesi

Sono passati circa tre mesi da quando gli agenti del Comando Territoriale V della Polizia Municipale avevano sequestrato tutte le attrezzature presenti all'interno di un basso fabbricato ubicato in un cortile di via Ticino, dove veniva svolta un'attività abusiva di carrozzeria. Quel giorno, i ‘civich’, oltre ad aver comminato al gestore, responsabile dell'abuso, una sanzione di circa 10.000 euro, avevano posto i sigilli al forno utilizzato per la verniciatura dei veicoli e denunciato l'uomo all'autorità giudiziaria per emissioni in atmosfera in assenza del prescritto titolo autorizzativo.