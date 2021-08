Un nuovo ostello a Porta Nuova e una palestra nel centro commerciale Ponchielli

Lungo lo scalo ferroviario di Porta Nuova, in via Sacchi e poco distante dall'incrocio con corso Sommellier, sorgerà una struttura ricettiva turistica, con il cambio d'uso (delibera approvata dal Consiglio comunale) dell'ex Foresteria dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

L'edificio, di quattro piani, costruito nel 1939, ha una Slp di 1.834,83 metri quadrati e lo spazio intorno ha generato processi di degrado urbano e sociale.

L'ostello, che avrà anche stanze singole, offrirà 192 posti letto Saranno realizzati interventi di adeguamento normativo (per la nuova destinazione) percorsi pedonali accessibili alle persone disabili e una scala di sicurezza antincendio.

Nell'area antistante il fabbricato (fino all'incrocio con corso Sommellier) si realizzerà una piazzetta con la modifica del marciapiede e della pista ciclabile.

Una seconda delibera è stata approvata dal Consiglio comunale, per un cambio di destinazione d'uso che, all'interno, del centro commerciale di via Ponchielli, permetterà di realizzare una palestra e prenderà il il posto del supermercato precedente. I locali occupati dal vecchio punto vendita sono inutilizzati da circa 2 anni e cominciano a manifestare segni di abbandono che si estende anche esternamente, quindi verificata la fattibilità di un'attività per il tempo libero e lo sport (palestra) che ha a Slp è di 1034,36 metri quadrati (un piano fuori terra).

La proposta progettuale si configura come un intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio, in quanto conserva l'immobile cambiando solo la destinazione.