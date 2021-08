Fumo nel cielo di Torino: incendio in via Villafranca in un magazzino di materiali edili [FOTO e VIDEO]

Una colonna di fumo nero ha accompagnato il risveglio di molti torinesi nella giornata di oggi. Per cause ancora da accertare, infatti, un incendio ha interessato un magazzino di un'azienda che si occupa di fornitura di materiale edile in via Villafranca 5, nel quartiere Pozzo Strada.





Fin dalle 8.15 sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per cercare di spegnere il rogo e riportare la situazione in sicurezza. Qualche difficoltà per la viabilità a causa delle operazioni che richiedono lo spostamento di alcune vetture e lo stop al passaggio delle auto nella zona.