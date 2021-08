"Il Gelato Pepino arriva ovunque", anche al Polo del 900

"Il gelato Pepino arriva ovunque", così recita il motto storico di Gelati PEPINO, eccellenza torinese, la cui storia comincia a Napoli nel 1884 per poi spostarsi a Torino dove alla fine degli anni ’30 nasce il Pinguino, primo gelato su stecco ricoperto di cioccolato. Storia e innovazione caratterizzano l’azienda PEPINO che, non a caso, intraprende una nuova alleanza con il Polo del '900, il più grande centro culturale italiano specializzato in storia del Novecento e attualità. Nasce così una partnership molto particolare che unisce il mondo della cultura e dell’impresa per avviare, nei prossimi mesi, nuovi progetti in nome di tradizione e ricerca che accomunano le due realtà torinesi. Per inaugurare l’alleanza, a distanza di oltre ottant’anni PEPINO prende il suo gelato più iconico il Pinguino alla Crema e lo ripropone con una Limited Edition con pack appositamente creato per il Polo del ‘900, disponibile presso la Caffetteria del Polo.

Storia e innovazione sono tratti distintivi del Polo del ‘900, centro culturale nel cuore di Torino, composto da 26 istituti storici e culturali specializzati in storia del Novecento e attualità. Nato nel 2016, l’inaugurazione del Polo giunge al termine di un processo di ristrutturazione funzionale, riqualificazione e rigenerazione urbana che ha visto il coinvolgimento attivo degli Enti partecipanti, di Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo. Dopo anni di oblio viene restituito ai cittadini un bene culturale settecentesco trasformato in centro di conoscenza, ricerca e interpretazione del presente. Il Polo oggi sorge nei palazzi di San Celso e San Daniele ideati da Filippo Juvarra dove in 8000mq trovano spazio biblioteche, sale lettura, un museo, spazi espositivi e performativi, sale studio e per bambini, tanti ambienti diversi che rispecchiano la varietà dell’offerta culturale. Un programma di iniziative che valorizza fatti, storie e protagonisti del Novecento messi in dialogo con l’oggi grazie al lavoro corale dei 26 enti partner ma anche attraverso 9 km di archivi custoditi nei due palazzi e grazie all’hub digitale 9CentRo con oltre 500mila contenuti online tra foto, documenti, manifesti sulla storia del secolo scorso. Al Polo, la memoria è resa materia viva grazie a un fitto calendario di iniziative e progetti, realizzate in concerto con gli enti partner e in rete con molte altre realtà del territorio piemontese e non. Attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di modelli inediti di collaborazione, integrazione e co-progettazione il Polo plasma il suo programma culturale, partendo dal passato e guardando al futuro in raccordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la partnership con Gelati PEPINO 1884, il brand torinese che ha fatto la storia del gelato attraverso l’invenzione del Pinguino presentato al pubblico da Giuseppe Feletti e Giuseppe Cavagnino a Torino nel 1938. Storia e tradizione sono dunque le parole che da sempre guidano il percorso di una azienda che ha saputo camminare al fianco degli italiani attraversandone oltre 135 di vita. Dall’introduzione del ghiaccio secco nel 1919 che ha consentito il trasporto a distanza del gelato all’invenzione del Pinguino, dalla nomina a Fornitore della Real Casa all’apertura di un locale storico che ancora oggi è punto di riferimento per chi visita Torino, come la Gelateria di piazza Carignano, PEPINO ha percorso un lungo tratto della storia d’Italia da riproporre e valorizzare. Così come ricerca e innovazione di prodotto è il percorso di Gelati PEPINO 1884. Anche il gelato è materia viva, che stimola gli entusiasmi e spinge a sperimentare e osare. PEPINO non ha mai smesso di farlo grazie all’esperienza e ad una particolare attitudine nell’individuare le eccellenze del territorio, costellando la propria storia di importanti momenti. Ma l’obiettivo è sempre rimasto immutato: creare un prodotto di qualità che mettesse in evidenza il pregio della materia prima, un intento non sempre facile e quasi mai scontato. Nascono da questo sentire progetti come la Linea Persea sorbetto e gelati a base di avocado, realizzati grazie ad una collaborazione con la WAO - World Avocado Organization e l’assegnazione dell’Impact Prototypes Labs Edizione 2020, assegnato dal Cottino Social Impact Campus e dal Politecnico di Torino, per il progetto “Dallo scarto al valore: Upcycling dell’oro verde Impact Prototypes Labs”, per la creazione di una filiera virtuosa di recupero dell’avocado. Innovazione di prodotto e di progetti che si concretizzano anche attraverso la scelta di partner di eccellenza, con materie prime di pregio, per la creazione di referenze uniche. Prendono così vita i progetti con Inalpi, Costadoro, Leone, Domori, Galup e la linea dei Sorbetti Bio. Ed innovazione è anche qualità, con un’attività continuativa a puntuale che si traduce in un percorso di certificazioni, concreta testimonianza di un cammino di crescita costante: dalla certificazione Bio a quella Green, dalle certificazioni BRC e IFS alla ISO 22000 per la sicurezza alimentare, PEPINO crea innovazione anche attraverso la qualità di prodotto.

Il Polo è uno spazio partecipato tra storia e attualità, aperto ai cittadini 360 giorni l’anno, dalle 9 di mattina alle 9 di sera, con un programma di iniziative gratuite molto vasto, adatto per grandi e piccoli e in questo storico ed innovativo contesto numerosi saranno i momenti realizzati in collaborazione con Gelati PEPINO 1884, per suggellare una partnership che certo riserverà interessanti sorprese.