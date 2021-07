Impara a prenderti cura di te stesso con i prodotti che troverai sul volantino Esselunga

Non esiste una formula magica per sentirsi bene con se stessi. Non basta mangiare un piatto sano o provare un nuovo prodotto di bellezza per dire “missione compiuta”. Il benessere è prima di tutto uno stile di vita. È un insieme di fattori che si intrecciano tra loro. Il benessere non lo si conquista solo attraverso il cibo che mangiamo o quello che mettiamo sulla nostra pelle, ma anche dal modo in cui gestiamo le nostre azioni, le nostre relazioni e la moltitudine di scelte che facciamo ogni giorno in ogni ambito, come ad esempio la scelta di prodotti di qualità, che possono aumentare le prospettive per raggiungere questo obiettivo. Ecco un modo per prendersi cura di se stessi e del proprio corpo per raggiungere un benessere ottimale.

Scegliere prodotti in armonia con la natura

Presta particolare attenzione ai prodotti che acquisti per privilegiare il tuo benessere, sia che si tratti di cibo o prodotti per il corpo. Per quanto riguarda i prodotti per il corpo, opta per quelli naturali che troverai sul volantino Esselunga, realizzati con ingredienti certificati e di qualità, che utilizzano le virtù naturali delle materie prime. Qui potrai trovare tantissimi articoli che fanno bene al tuo corpo e che rispettano l'ambiente. Tutti i prodotti selezionati seguono una filiera responsabile, dove vengono monitorate tutte le fasi del processo produttivo.

Attuare una cura quotidiana del corpo per preservarlo dall'invecchiamento

Il ritmo frenetico della nostra quotidianità espone costantemente la nostra pelle agli attacchi legati all'inquinamento, che la rende più secca e fragile. Per questo è fondamentale pulirla prima di idratarla. Dopo una doccia energizzante con olio tonico o rilassante con un gel doccia adatto, l'idratazione del corpo mantiene l'elasticità della pelle. L'applicazione con un leggero massaggio aiuta a mantenere la pelle tonica. Creme e latti rassodanti preservano seno, pancia e gambe. Questi trattamenti per il corpo sono particolarmente indicati dopo una dieta, una gravidanza e quando si invecchia.

I componenti di origine naturale sono da preferire per la cura del corpo

Con gli ingredienti di origine biologica consigliati da Esselunga, potrai evitare brutte sorprese come prodotti di lavaggio troppo aggressivi, componenti irritanti e allergeni, che rischiano di sensibilizzare e attaccare la pelle. Per la cura dei tuoi capelli potrai trovare diversi shampoo delicati con vari estratti, studiati per ogni tipo di capello e che non aggrediscono la cute. Per la cura della tua bocca sono invece indicati dentifrici e colluttori con estratti di erbe aromatiche, dal profumo piacevole e il sapore neutro, che detergono bene e lasciano i denti bianchi. Per la tua igiene intima potrai optare per detergenti lenitivi o rinfrescanti. Ci sono poi tutti quei prodotti dedicati alla detersione e la cura di viso e corpo: struccanti, esfolianti, creme per il giorno e per la notte, contorno occhi, crema per le mani e molto altro. Sul volantino Esselunga, potrai fare la tua scelta mirata di tutti quei prodotti che hanno a cuore il tuo benessere e la cura del tuo corpo.