"Chivasso in Scena": il 5 agosto sul palco sale Mogol

Chivasso ospita per l’edizione estiva di "Chivasso in Scena" un nome molto conosciuto, molto amato ed apprezzato dagli italiani. Sul palco allestito per gli Eventi estivi nel cortile di Palazzo Santa Chiara, il 5 agosto alle 21, salirà, infatti, Giulio Rapetti Mogol; il grande Mogol, l’autore che, con la sua vena poetica, ha scritto i testi che, in particolare con la musica e l’interpretazione di Lucio Battisti, sono diventati storia della musica italiana.