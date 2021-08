Drubiaglio, l'appuntamento con la Magnalonga è fissato per il 19 settembre

Si svolgerà il 19 settembre 2021 la prima edizione della Magnalonga di Drubiaglio, una passeggiata non competitiva di 6 km tra natura e gastronomia, per scoprire le bellezze e i prodotti tipici del territorio alle porte della Val di Susa.



“Ci vediamo tutte le mattine per raccogliere i bambini di Drubiaglio e, a turno, accompagnarli a scuola a piedi. Nel corso degli anni è cresciuta tra di noi la voglia di organizzare attività anche al di fuori del contesto scolastico - spiega Fabio, portavoce del gruppo Piedibus di Drubiaglio –. Questo ultimo anno e mezzo è stato faticoso per tutti, ha ridotto drasticamente la possibilità di stare insieme e per mesi abbiamo immaginato un momento in cui celebrare la socialità ritrovata. Abbiamo la fortuna di vivere in un contesto che offre la possibilità di svolgere numerose attività