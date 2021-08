Palline e racchette per beneficenza: "Ping pong for Unicef" parla (anche) torinese

Seconda tappa per ‘Ping pong for Unicef’, ovvero i tornei estivi del golfo tabirse in riva al mare, alla spiaggia Idelmery di Arma, durante il weekend dedicato a Sant’Erasmo. Con grande entusiasmo e divertimento hanno partecipato giocatori dagli 8 ai 63 anni: turisti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e cittadini rivieraschi appassionati della disciplina, ma non tesserati.