Pd, Lavolta non si ricandida in Sala Rossa: "Dopo 20 anni in Comune aiuterò gli altri"

Un passo di lato, in favore del rinnovamento. Enzo Lavolta ha sciolto le riserve: non si candiderà per un posto in Consiglio comunale. A renderlo noto è lo stesso consigliere, che fino a qualche settimana fa era uno dei candidati alle primarie per diventare candidato sindaco della coalizione del centrosinistra.

Il messaggio di Lavolta La riflessione di Lavolta inizia con una frase che racchiude l'essenza del concetto espresso dall'esponente dem: "Il noi, più importante dell'io". "Dopo 15 anni é per me doveroso accompagnare altri in Sala Rossa. - scrive il consigliere comunale - Un anno fa ho dato la disponibilità a candidarmi alle Primarie del Partito Democratico per la scelta del Sindaco di Torino. Ritenevo che tale percorso potesse riconnettere la sinistra con mondi e territori che da noi si sentivano abbandonati. Giorno dopo giorno ho incontrato persone disposte a condividere ed arricchire il nostro progetto".

"La squadra ha individuato persone che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative, in Comune e nelle Circoscrizioni" prosegue Lavolta, che poi aggiunge: "Penso sia giusto accompagnare e sostenere queste candidature frutto del percorso sin qui compiuto. Saremo presenti per tenere aperti i dialoghi, per continuare a costruire ponti e allargare il fronte progressista".