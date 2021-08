Bardonecchia, doppio appuntamento al Palazzo delle Feste, tra "mostri" e Dario Fo

Alle ore 16 un momento dedicato ai più giovani e alle famiglie con Monsters&Co, uno spettacolo tutto da ridere, tra vecchi e nuovi mostri, in bilico tra musica e teatro. La sera alle 21 è in programma La luna è una lampadina, un omaggio al genio letterario di Dario Fo.

Una scanzonata e allegra galleria di mostri: dal Dottor Jekyll e Mr. Hyde a Nessy, il mostro di Lockness, dal conte Dracula alla strega di Biancaneve, dal Minotauro al Fantasma di Canterville. Uno spettacolo tutto da ridere, in bilico tra musica e teatro, sui vecchi e nuovi mostri. Dalla letteratura per bambini ai più blasonati e famosi personaggi dell'orrore, Monsters&Co è un buffissimo reportage in giro per il mondo per conoscere sotto un’altra luce le personalità più famose che popolano da secoli i nostri incubi.