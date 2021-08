Da Pavana all'Alta Val di Susa: Bardonecchia rende omaggio al "maestro" Francesco Guccini

Lunedì 9 agosto alle 21 l’Accademia dei Folli sale sul palco del Palazzo delle Feste di Bardonecchia per uno spettacolo di musica-teatro dedicato a Francesco Guccini. Canzoni delle osterie di fuori porta è un ritratto di un formidabile cantastorie, compagno di bevute, sempiterno nottambulo, scrittore, poeta-contadino, anarchico, eterno studente: bastano pochi versi e una manciata di accordi per rimanere affascinati dalla sua arte affabulatoria, per entrare nelle sue storie raccontate sempre da angolazioni e punti di vista non considerati e sorprendenti.