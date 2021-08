Meteo, arriva l'afa su Torino e provincia: giovedì e venerdì massime fino a 37°

Una robusta alta pressione di matrice nordafricana, associata ad aria molto calda anche nei bassi strati, la farà da padrone sul Mediterraneo centrale per svariati giorni. Anche a Torino e provincia si registreranno quindi un aumento della stabilità e temperature in generale rialzo; caldo anche intenso con punte di 37°C in pianura.

Da oggi, lunedì 9, a giovedì 12, cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, con qualche annuvolamento pomeridiano.

Termometro in progressivo aumento con picco del caldo giovedì e venerdì. Afa intensa.

Minime in pianura intorno 19-23°C e massime 31- 37°C.

In pianura deboli a regime di brezza

Da venerdì 13, annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi con qualche possibile piovasco.

