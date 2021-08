Gli zaini alla moda nel 2021: Sprayground, Piquadro e Vans

Ogni anno giunge puntuale il momento in cui bisogna scegliere la tipologia di zaino che si andrà a utilizzare, prettamente durante il periodo scolastico ma non solo. I ragazzi di oggi oltre a sceglierlo in base alla capienza per potervi riporre tutti i libri e il necessario da portare a scuola, si basano pure sulla moda del momento. Difatti in tanti prediligono lo stile più cool di questi ultimi tempi, per mostrarlo orgogliosamente ai propri amici. Qui di seguito potrete orientarvi senza problemi per quanto concerne la scelta, grazie all'elenco di alcuni dei migliori modelli alla moda del 2021.

Gli zaini Sprayground

Si tratta di una linea che ha come scopo quello di distinguersi da tutti gli altri modelli, mediante uno stile d'avanguardia, con un occhio particolare verso il design che presenta alla propria clientela. Indubbiamente il tipo più noto e richiesto è quello denominato Shark in Paris, utilizzato tantissimo per l'ambito scolastico ma anche per il tempo libero. La peculiarità di questi modelli è la stampa che raffigura la bocca di uno squalo e ci sono pure delle caratteristiche aggiuntive che li rendono ancora più particolari, in quanto diversi sono stati realizzati con la pelle vegana.

Inoltre ci sono finanche quelli in edizione limitata che finiscono in un lasso di tempo piuttosto contenuto. Tra questi troviamo lo Spucci Split che, come tutti gli zaini Sprayground del marchio che ha preso spunti dal mondo degli skate, presenta il suo stile inconfondibile stavolta con una duplice stampa frontale.

Gli zaini Piquadro

Questo è un marchio italiano che dispone di un livello molto alto, per quanto concerne il design e l'aspetto tecnologico. Gli zaini di questa linea sono caratterizzati dall'eccellente qualità della pelle e dall'accuratezza posta nella loro realizzazione, fin nei minimi dettagli.

Uno zaino Piquadro per uomo o donna in pelle di questo marchio è l'ideale per coloro che non vogliono lasciare nulla al caso e che amano utilizzare accessori raffinati e improntati da uno stile unico. Tra gli zaini più richiesti c'è sicuramente il modello della collezione Blue Square, realizzato in un pregiato materiale: vitello.

La modalità in cui è stato conciato permette di mantenere inalterato nel tempo lo zaino in questione, facendolo così durare per un lasso di tempo considerevolmente lungo.

I bordi con la particolarità del taglio vivo consentono di far differenziare la tipologia da tutte le altre. Un prodotto molto amato che si può utilizzare tutti i giorni. Un altro zaino alla moda è il Modus da 27 litri. Una tipologia anch'essa di ottima qualità, in pelle scura, con la possibilità di poterlo agganciare al trolley.

Gli zaini della Vans

Questo è un marchio che nasce da oltre una cinquantina d'anni di storia dello skateboard americano. Uno dei migliori modelli di quest'anno è quello Old Skool realizzato in poliestere e dispone di un capiente settore, con inclusa la tasca per inserirvi il laptop. Inoltre ha un organizer utilissimo per tenere tutto in ordine e dei robusti spallacci imbottiti. Un altro modello di zaino Vans molto richiesto è quello Realm. È molto bello esteticamente e ha un tessuto assai resistente. Il suo colore amaranto lo rende ancora più particolare. Infine è un modello pratico e di ottima qualità.