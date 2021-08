La scorsa settimana, nel corso di un controllo straordinario della polizia nel quartiere Aurora, due donne, entrambe nigeriane, sono state denunciate in stato di libertà. La prima per la vendita di alimenti alterati: pesci gatto essiccati, creme e profumi. La sua connazionale, invece, per la vendita non autorizzata di medicinali.

Per entrambe è scattata la sanzione di 5164 euro.