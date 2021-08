Green Pass, Montaruli: "Caos annunciato, Regione prenda provvedimenti seri"

“Il caos che si sta creando per chi deve controllare i green pass dei cittadini era un fatto già annunciato. Pieno sostegno a tutte le associazioni, protezione civile e croce rossa sulle quali è stato fatto scaricabarile di un decreto che non ha né capo né coda”. Così la parlamentare piemontese Augusta Montaruli. “Alla lista dei cittadini considerati dallo Stato di serie B come commercianti e ristoratori, adesso si è aggiunto anche il settore del volontariato. Mi auguro che il presidente Cirio e lassessore Gabusi possano accogliere il grido di aiuto della protezione civile che non può assumersi le colpe di una politica assente”.