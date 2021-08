Dalla Regione in arrivo circa 8 milioni a fondo perduto per le agenzie formative

Più formazione per una ripartenza strutturata. Su proposta dell'assessore al lavoro Elena Chiorino, la Giunta regionale ha stanziato 7 milioni e 805 mila euro per sostenere, con un’apposita misura, il sistema della formazione professionale in Piemonte per la ripresa dall’emergenza post Covid. Le risorse messe a disposizione, che provengono anche dal Fondo Sociale Europeo, saranno erogate sotto forma di contributi a fondo perduto, sulla base di un bando regionale in pubblicazione nelle prossime settimane.

Nel dettaglio i contributi saranno suddivisi: 700 mila euro destinati alle agenzie formative accreditate e specializzate nelle direttive rivolte agli occupati e all’apprendistato professionalizzante; 5 milioni e 300 mila euro saranno destinati alle agenzie dedicate alle direttive IeFP (istruzione e formazione professionale, MdL (mercato del lavoro), IFTS (istruzione formazione tecnica superiore), ITS (istruzione tecnica superiore). 1 milione e 805 mila euro, invece, sarà destinato a favore delle agenzie operanti sulla direttiva IeFP.

“Un intervento economico massiccio a sostegno di coloro che operano sul territorio nell’ambito della formazione professionale, tassello fondamentale che può garantire una ripartenza economica stabile per il territorio – ha commentato l’assessore al lavoro Elena Chiorino - con il supporto alle agenzie formative, garantiamo a tutti la possibilità di accedere a nuove opportunità formative di qualità ed acquisire le competenze necessarie per la ricollocazione lavorativa e favorire così l’incrocio tra domanda e offerta con le aziende del territorio”.

Con questo provvedimento, saranno finanziate le spese straordinarie e impreviste sostenute dalle agenzie per l’adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo messo in campo per far fronte alle normative sanitarie dettate dal contenimento epidemiologico.