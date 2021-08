Scritte sessiste contro Sganga, imbrattati a Torino i manifesti elettorali

"C'è ancora tantissima strada da fare per eradicare questo cancro. E questa strada si deve continuare a percorrere con tutte le forze possibili. Iniziando dalle scuole, certo. Ma anche facendo come ho fatto io, come sta facendo Valentina, come fanno migliaia di donne che questo mondo lo vogliono cambiare mettendoci la faccia. Con la determinazione, l'impegno, l'intelligenza di sfidare i pregiudizi. Di sfidare una cultura sessista dominante, per quanto strisciante. Essendo pronte a fare il doppio della fatica di ogni uomo, consapevoli che nonostante tutto avremo sempre qualcosa da dimostrare".