Aeroporto e Parcheggio Torino Caselle: a chi rivolgersi?

L’Aeroporto di Torino Caselle si trova a soli 16 km dal centro della città di Torino, facilmente raggiungibile in auto attraverso l’autostrada.

Parcheggiare la macchina accanto all’aeroporto per poi lasciarla lì qualche giorno è un ottima idea per evitare di doversi affidare a treni e pullman. Sfruttando la vostra stessa auto non dovrete chiedere aiuto ad amici o parenti, evitando anche di infastidirli inutilmente.

Il parcheggio Torino Caselle è facilmente accessibile e, grazie al moderno servizio Parkos, anche molto semplice da prenotare.

Il sito Parkos vi permette di prenotare con largo anticipo il vostro posto auto nelle vicinanze dell’Aeroporto di Torino, senza rischiare di non trovare più disponibilità.

Inoltre, Parkos è pensato per offrirvi la miglior alternativa possibile, confrontando istantaneamente i prezzi e i servizi dei principali parcheggi vicini all’aeroporto. L’obbiettivo è quello di farvi partire in totale serenità, con la certezza di aver pagato il giusto prezzo per il servizio ottenuto.

Come utilizzare il servizio

Se avete scelto il parcheggio Torino Caselle ma non sapete come confrontare i prezzi di tutte le possibili compagnie, Parkos velocizza di tantissimo la ricerca.

Tutte le informazioni di cui avete bisogno sono custodite all’interno del sito. Dovrete solo accedere alla Home e sfruttare il sistema di ricerca per individuare la destinazione che vi interessa.

A questo punto aggiungete le date di arrivo e di partenza ed osservate i risultati. A ciascun parcheggio è dedicata una pagina apposita, che contiene informazioni circa le sue prestazioni ed i servizi che offre ai propri clienti.

Bisogna dare grande importanza alle recensioni e ai commenti degli utenti che hanno usufruito del parcheggio prima di voi. Nonostante gli operatori di Parkos si accertino sempre che i parcheggi siano di prima qualità, il punto di vista di un consumatore reale potrebbe tornarvi molto utile.

Allo stesso modo, è molto importante leggere le informative riguardo i servizi aggiuntivi. Nella maggior parte dei casi vi sarà data la possibilità di richiedere gratuitamente la navetta, che dal parcheggio vi porta direttamente all’ingresso dell’aeroporto.

In altri casi, invece, è disponibile il “car valet”, un membro dello staff che si prende personalmente cura della vostra auto e la parcheggia per voi così che possiate evitare di perdere ulteriore tempo. Considerate che, molte volte, i parcheggi degli aeroporti sono davvero immensi ed è facilissimo perdersi e rischiare di avvicinarsi pericolosamente all’orario di partenza del volo.

E poi, arrivare con l’auto dovrebbe essere solo un piacere, assolutamente non una fonte di stress.

In base alle direttive del parcheggio potrete decidere se pagare il costo della sosta direttamente online – proprio attraverso il sito di Parkos – oppure personalmente al momento del vostro arrivo all’aeroporto.

E’ necessario specificare che, in caso di modifiche o cancellazioni, non vi verrà addebitato nessun costo aggiuntivo. Basta che riusciate ad avvertire il proprietario almeno 24 ore prima della prenotazione.

Conclusioni

Ora che avete a disposizione tutte le indicazioni necessarie a prenotare con Parkos in totale sicurezza potete lanciarvi nella vostra prossima avventura, senza più dovervi preoccupare dell’auto. Nel parcheggio sarà perfettamente al sicuro, curata da mani esperte.