Due gattini restano intrappolati nell'intercapedine di un muro, salvati dai pompieri a Nichelino

Una storia a lieto fine, a ridosso di questo caldissimo ferragosto. Mentre si assiste a episodi di abbandono di animali e amici a quattro zampe, durante l'estate, c'è stato chi ha salvato due piccoli gatti a Nichelino.

E' successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 agosto, in via Avogadro, dove i due micini, parte di una cucciolata nata nella colonia felina della zona, si erano infilati nell’intercapedine di un muro e la tutrice non riusciva a liberarli, vedendosi costretta a chiedere l'intervento dei pompieri. I Vigili del fuoco, prontamente arrivati, hanno allargato il foro e sono riusciti a liberare i due gattini

Le bestiole erano chiaramente spaventate, perché incastrate e non impossibilitate a muoversi. L’intervento rapido è stato possibile grazie al servizio di controllo delle colonie feline: persone formate dall’Uta (l'ufficio tutela animali) di Nichelino, ente fortemente voluto dall'assessore Fiodor Verzola, che si prendono cura dei gatti della città. E così la vicenda non ha avuto un triste finale.