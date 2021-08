Giachino risponde a Lubatti: "La proposta di Damilano su Porta Nuova non ha nessun effetto sulla Tav"

Il Consigliere comunale di Azione Claudio Lubatti ieri era stato piuttosto categorico rispetto alla proposta lanciata dal candidato sindaco del centrodestra a Torino Paolo Damilano: "La sua proposta di chiudere Porta Nuova per un'unica stazione a Porta Susa è bizzarra, tecnicamente inconsistente e rappresenta un formidabile endorsement a favore dei No Tav". Oggi è giunta la replica dell'ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino, che ha difeso l'idea lanciata dal candidato sindaco del centrodestra: "Stimo Lubatti per il buon lavoro fatto in Comune e per la competenza ma contesto il suo commento sulla proposta di Damilano, una proposta che sarebbe un Assist ai No Tav. La Tav è stata rallentata sia da Toninelli che dal Governo giallorosso e dalla Ministra Paola De Micheli ed è strano che Lo Russo non ne parli mai".

"La proposta su Porta Nuova, discutibile fin che si vuole, non ha nessun effetto sulla Tav", ha aggiunto Giachino. "Ricordo che le proposte su Porta Nuova nascono prima nel PCI con l’on. Todros e poi più recentemente nel Pd. Per noi di SITAV SILAVORO è una questione dirimente. Si tratta dell’opera più importante per il futuro di Torino e noi in Comune siamo la garanzia più alta che la TAV si farà".