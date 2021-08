Le migliori scuole per make-up artist a Torino e in Piemonte

Se siete degli aspiranti truccatori e vi trovate nel momento in cui dovete fare una scelta per dare una svolta definitiva alla vostra vita, la difficoltà maggiore sta nello scegliere l'accademia di trucco professionale che meglio risponde alle vostre aspettative. Se abitate a Torino, o comunque in Piemonte, sono diverse le scuole a cui potersi rivolgere per frequentare un corso.

Abbiamo selezionato per voi due tra le più accreditate.

MBA Making Beauty Academy

Con sede a Torino, l'MBA Making Beauty Academy vi prepara nel migliore dei modi a diventare make-up artist, incentivando e stimolando la vostra creatività, le vostre passioni, la vostra idea di bellezza. Presso l’accademia vivrete un’esperienza a tutto tondo ed imparerete a definire il vostro stile attraverso progetti di Makeup creativi, originali, al passo con novità e tendenze.

AIEM

AIEM è un'altra delle migliori scuole del Piemonte per diventare estetisti, parrucchieri ed acconciatori, truccatori e make-up artist, ma anche per mantenersi aggiornati e cogliere tutti i nuovi trend in fatto di make up, oppure per specializzarvi nel settore benessere / estetica e nella cura dei capelli. Nata a Torino nel 2009, l’Accademia Italiana di Estetica e Make-up è accreditata dalla Regione Piemonte ed organizza corsi formativi riconosciuti dalla Città Metropolitana di Torino, che prevedono il rilascio di Qualifica Professionale valida a livello europeo, e Corsi a Libera Frequenza con Attestato, ideali per aggiungere competenze extra in curriculum.

Quali sono le competenze da apprendere assolutamente per diventare Make Up Artist?

Le competenze tecniche di cui un truccatore professionista non può assolutamente fare a meno prevedono la conoscenza della Teoria del colore e accordanza cromatica; la Psicologia del colore e comunicazione attraverso i colori; l'Anatomia e morfologia; le tecniche pratiche di color correcting e l'esecuzione del trucco correttivo morfologico. Questi elementi vengono trattati da tutte le scuole di make up nei corsi di "trucco base e correttivo" e ciò che rende un corso migliore rispetto ad un altro è la durata complessiva in cui questi argomenti vengono trattati. Inoltre, è essenziale che un corso di trucco base dia la possibilità all'allievo non solo di apprendere la teoria riguardante il trucco correttivo morfologico, ma anche di esercitarsi in maniera guidata e supervisionata su più persone possibile.

Una volta ottenuta la qualifica, cosa bisogna fare per iniziare a lavorare?

Una volta terminato il vostro percorso di studi, potrete finalmente dare inizio alla vostra attività da make-up artist. Molti trovano lavoro da subito presso istituti di bellezza, saloni di parrucchieri, negozi di cosmetici, profumerie e così via, ma c’è anche chi preferisce imboccare una via alternativa, proponendosi come make-up artist in modalità autonoma. In questo caso, il primo passo da compiere per iniziare a lavorare è attivare la Partita Iva . Ma a chi rivolgersi?

Aprire P. IVA come make-up artist

Oggi il modo più semplice ed economico per aprire una Partita IVA come make-up artist proviene dalla Rete. Pensate, infatti, che uno studio convenzionale può richiedere fino a 1.000 € circa per assistervi nelle formalità che precedono l’avvio di una ditta individuale, ossia nella predisposizione della ComUnica e della SCIA e nel successivo invio agli enti competenti.