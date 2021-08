Assicurazione auto, a Torino costa il 20% in meno rispetto all'anno scorso, ma resta la provincia più cara del Piemonte

A Torino, la spesa per un'assicurazione auto è più bassa rispetto al passato. Lo dice l'ultima analisi dell'Osservatorio Rc Auto di Facile.it, che dimostra come - nonostante il lieve aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in alcune zone d’Italia -, oggi le tariffe sono ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa.



Numeri alla mano, emerge che lo scorso mese - per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Torino - occorrevano, in media, 426,37 euro, vale a dire il 19,17% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. La provincia è risultata essere comunque l’area piemontese dove, a luglio 2021, assicurare un veicolo costava di più.