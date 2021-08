GourmEat, il migliore gusto italiano comodamente online

Il patrimonio enogastronomico italiano è unico al mondo, grazie al lavoro costante dei produttori che curano in modo attento e responsabile le filiere e rispettano i cicli naturali e la sostenibilità dei processi produttivi.

GourmEat è un punto di riferimento per l’acquisto online delle migliori eccellenze italiane, perché seleziona solo i migliori prodotti alimentari provenienti da produzioni artigianali di altissima qualità, nel rispetto della sostenibilità ambientale, per garantire al consumatore il massimo della tutela e offrire alle piccole realtà aziendali una vetrina importante dove presentarsi e diffondere i propri sapori.

Per garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti, i partner di GourmEat devono seguire il piano di autocontrollo HACCP che permette di prevenire i problemi igienico sanitari, valutando gli eventuali rischi e stabilendo le conseguenti misure di controllo.

Inoltre, la tracciabilità permette al consumatore di ricostruire la provenienza del prodotto attraverso le informazioni che i singoli fornitori rilasciano lungo tutta la filiera produttiva, che deve essere il più possibile corta per ridurre i passaggi tra produttore e consumatore con un notevole vantaggio dal punto di vista qualitativo e i termini di freschezza.

Ad ulteriore garanzia, molti prodotti acquistabili su GourmEat sono certificati con sigle che ne attestano l’alta qualità come DOP, Denominazione di Origine Protetta, e IGP, Indicazione Geografica Protetta, assegnati ai prodotti originari di una determinata area geografica, STG, Specialità Tradizionali Garantite, che assicura la produzione tipica e tradizionale e PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, utilizzato per prodotti italiani tradizionali e di nicchia. Per i vini le sigle più prestigiose sono DOC, DOCG e IGT, Indicazione Geografica Tipica, per i vini prodotti in aree ampie ma secondo specifici requisiti.

La scelta di prodotti presenti sull’e-commerce di GourmEat è veramente molto ampia.

Si possono acquistare i tipici formaggi stagionati ottenuti dalla lavorazione del latte di capra affinato con pepe nero e foglie di noce o di timo, tome e tomin del Barba, un tipo di ricotta affumicata e formaggi di vacca ubriacati nel Traminer o nel Cabernet e Merlot.

I salumi sono deliziosamente gustosi e si può scegliere tra diversi tipi di cotechini, salsicce, salami, anche aromatizzati allo zafferano e alla nocciola, diverse varietà di lardo, lonzino e pancette.

Gli amanti della pasta potranno sbizzarrirsi tra le numerose forme e sapori, dalla inimitabile pasta secca di grano duro a quella all’uovo classica o con farina di mais e con funghi porcini o olive taggiasche, per portare in tavola ogni giorno un formato e un sapore unico e stuzzicante.

Chi invece preferisce il riso, avrà l’imbarazzo della scelta tra i migliori Carnaroli e Arborio, gli integrali rossi e neri e gli invitanti preparati per risotti, già miscelati e pronti per essere cotti e assaporati.

Nella dispensa non possono mancare le creme, le salse e i ragù prodotti con verdure selezionate e ottime carni di alta qualità, il prezioso sale di colonnata e il fieno da brodo, le farine di riso, le verdure sottolio e la tipica giardiniera per un antipasto veloce e saporito.

Per condire tutti i piatti, l’olio e l’aceto, in particolare se balsamico di altissima qualità, sono indispensabili e se ne possono trovare davvero tantissimi, per ogni palato ed esigenza.

Infine, per una colazione sana ed energetica o per accompagnare i formaggi stagionati, le composte di frutta o di cipolla rossa e peperoncino sono assolutamente fondamentali.

Una buona tavola non è completa senza un’ottima bottiglia di vino, che può essere bianco, fresco e frizzante per un aperitivo o una cena a base di pesce, oppure nero e corposo per accompagnare tutto il pasto o una squisita grigliata di carne. I vini di GourmEat provengono da cantine prestigiose e sono adatti a qualsiasi occasione.

Per finire il pasto la grappa Monsù preparata con le preziose vinacce di Nebbiolo e il suo profumo ampio e avvolgente è assolutamente perfetta.

GourmEat vuole offrire un servizio eccellente anche per quanto riguarda i pagamenti, utilizzando solo i migliori gateway sul mercato, e la spedizione dei prodotti con la garanzia di procedure di conservazione e trasporto sempre di altissimo livello.

Per questi motivi, chi cerca prodotti italiani d’eccellenza, consegne rapide, pagamenti sicuri e un ottimo servizio d’assistenza, non potrà che trovare in GourmEat la migliore soluzione, sempre comodamente disponibile ovunque in Italia.