Salerno (MAT): "Porta Susa, un indecente biglietto da visita"

“Siamo andati alla stazione di Porta Susa per le tante segnalazioni ricevute sulla solita inefficienza delle nostre strutture cittadine riscontrando, purtroppo, la conferma sulla loro veridicità. Scale mobili guaste, servizi igienici chiusi e altro lasciano l’amaro in bocca per tanto abbandono”. E’ questa la denuncia di Roberto Salerno, candidato sindaco con il Movimento Ambientalista Torino.

L’ex parlamentare di Alleanza Nazionale ha raccolto le osservazioni di Enzo Vita, che aveva sottolineato come fosse “semplicemente vergognoso che ad agosto la stazione più moderna della città, primo scalo dell’Alta Velocità della tratta Milano-Roma, si presenti in questo stato di abbandono”.

“Per i turisti europei e nazionali che arrivano in treno a Torino – replica Salerno - il quadro è desolante. Accesso e risalita dai binari con almeno tre scale mobili inservibili, servizi igienici chiusi due su tre: se questo deve essere un biglietto da visita per i turisti siamo vicino al fallimento”.

“E’ una indecenza manifesta che lede l’immagine di una città che deve cercare proprio nel turismo e nell’efficienza dei suoi servizi, una nuova via di sviluppo e rilancio economico” conclude il candidato sindaco del MAT.