Sottopasso del Lingotto nuovamente chiuso da lunedì fino al 10 settembre

Da lunedì 23 agosto e fino al 10 settembre il sottopasso Lingotto sarà chiuso alla circolazione in entrambe le direzioni per consentire i lavori per il completamento della copertura della rotonda sotterranea di collegamento dello svincolo che darà accesso al nuovo grattacielo della Regione Piemonte.

Sempre a partire da lunedì prossimo, sono in programma le operazioni di rimozione dell'area di cantiere presente all'interno del sottopasso Mina che prevedono la chiusura al transito della semicarreggiata sud del sottopasso (direzione ingresso in Città) ed a seguire quella della semicarreggiata nord (direzione uscita dalla Città).