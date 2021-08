Valle (Pd): "Una mozione in Consiglio regionale a sostegno della popolazione dell'Afghanistan"

Tutti abbiamo visto le immagini delle persone che tentavano disperatamente di aggrapparsi agli aerei in partenza da Kabul ed allora il Consigliere regionale del Pd Daniele Valle chiede alla politica di passare dalle parole ai fatti: "Alla commozione però deve seguire un'azione forte e coordinata: serve un’operazione di protezione internazionale, a partire dai corridoi umanitari, specie per quei cittadini che rischiano la vita per aver collaborato con le missioni dei Paesi presenti in Afghanistan dal 2001 ad oggi".

L'intento dell'esponente dem è quello di smuovere le coscienze e far mobilitare il mondo politico, dopo l'impegno già garantito da diversi comuni torinesi: "Anche le Regioni devono fare la loro parte e il fattore tempo è fondamentale. Per questo ho depositato una mozione per chiedere al presidente Alberto Cirio di offrire aiuto e protezione in Piemonte alle popolazioni afghane, a partire dalle donne e dai bambini".

"L'auspicio è che possa essere condivisa da tutte le forze politiche e messa in votazione al primo Consiglio regionale del Piemonte", ha concluso Daniele Valle.