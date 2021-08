Si avvicina al via la prima edizione del Disability Film Festival #Modidiessere

Dal 17 al 19 settembre presso i Laboratori di Barriera in Via Baltea 3 a Torino è in programma il 1° Disability Film Festival - #Modidiessere.

COS'É IL DISABILITY FILM FESTIVAL?

É una rassegna cinematografica di Torino - organizzata da Associazione Volonwrite, che racconta la disabilità dall’interno, da chi la vive, con-divide e conosce da vicino, con l’obiettivo di fornire prospettive differenti (ma non necessariamente incompatibili) sui risvolti creati dalla diversità nel modo di affrontare il Mondo e il suo giudizio. Saranno, innanzitutto, le persone a raccontare storie diverse da quelle che la paura e la non conoscenza hanno veicolato sulla disabilità nel corso dei decenni, storie in cui le differenze arricchiscono. Seguici, il programma verrà ufficializzato al più presto!

COSA CI SARÀ AL DISABILITY FILM FESTIVAL?

Tre giorni di proiezioni e incontri tra cinema, letteratura, musica e testimonianze a Torino: la narrazione, certamente parziale, sarà appassionata e determinata nel proporre una visione della disabilità che non incarni limitazioni e deficit ma insegni un modo diverso di fare esperienza della Vita, una possibilità per scoprire la propria essenza, un insieme di caratteristiche appartenenti a un’ identità complessa in grado di forgiare ciò che siamo nell’incontro con il Mondo!

QUAL É L'APPROCCIO DEL DISABILITY FILM FESTIVAL?

Proponiamo un percorso alla scoperta della disabilità attraverso opere che privilegiano l'impatto che l'anomalia della condizione dei protagonisti porta nell'ambito della quotidianità. Perché la disabilità è (soprattutto) un MODO DI ESSERE!

SOSTENENDO IL DISABILITY FILM FESTIVAL A COSA CONTRIBUIRAI?

- Alla resa accessibile, attraverso l'audiodescrizione e la sottotitolazione, di tutti i film in programma;

- Alle spese per l' acquisizione dei diritti di proiezione dei film in programma;

- Alle spese SIAE;

- Ai rimborsi spese per spostamenti e alloggio di relatori e relatrici;

- Ai rimborsi spese per il gruppo di volontari e volontarie, tra cui sono comprese persone con disabilità;

- A una parte delle spese di comunicazione dell'evento

CHI SOSTIENE IL DISABILITY FILM FESTIVAL?

Diverse realtà sociali e culturali torinesi : Sumisura SC - Risorse per l'ambiente e la città, + Cultura Accessibile, Seeyousound International Music Film Festival, AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici Torino, AMNC - Associazione Museo Nazionale del Cinema, ENS - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Torino, Associazione Pepitosa in Carrozza - Valentina Tomirotti, UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Torino, UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Torino, Opera Viva - Artista di Quartiere, Atelier Heritage, APIC - Associazione Portatori Impianto Cocleare Torino, Associazione ConTatto e Associazione Verba.

CHI ORGANIZZA IL DISABILITY FILM FESTIVAL?

ASSOCIAZIONE VOLONWRITE si occupa dal 2009, a Torino, di comunicazione sociale con l'obiettivo di proporre un linguaggio moderno e inclusivo offrendo pari opportunità in ambiente non protetto a giovani con e senza disabilità. Il suo impegno si è concretizzato con la pubblicazione della Guida alla Movida Accessibile (2009), la gestione del sito di news volonwrite.org (dal 2018 testata giornalistica), progetti di sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo nei confronti di alunni e alunne con disabilità (presso scuole ed enti pubblici e privati) e la conduzione di due programmi radiofonici in onda sulla web radio dell'Università degli Studi di Torino 110 ( VolonwriteYou dal 2010 al 2017) e sulla storica emittente underground Radio Flash ( Gli Indifferenti – Quelli che non differenziano dal 2014 al 2015).

Attualmente, ASSOCIAZIONE VOLONWRITE offre un servizio giornalistico completo attraverso la multimedialità ed è inoltre attiva nella produzione di video promozionali e come ufficio stampa per il sociale; storiche, da questo punto di vista, le collaborazioni con la Città di Torino per l'evento La Salute in Comune (sodalizio premiato nel 2015 con una Menzione Speciale agli Oscar della Salute di Rete Italiana Città Sane), con la rassegna artistica Singolare Plurale e con il Museo d'Arte Urbana di Torino per il progetto MAU for ALL . Sono stati realizzati, infine, due cortometraggi finalisti al concorso Lavori in Corto ( Progetto Prisma – Per le relazioni d'aiuto nel 2014 e Gli equilibristi – Storie di vita e sport nel 2017) e lo spot Abbatti il pregiudizio (2012), premiato come finalista agli ONP Award di Fondazione Pubblicità Progresso.

Tutti i video sono disponibili sul canale Youtube dell'associazione (www.youtube.com/user/volonwrite).