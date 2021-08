Pragelato, vandalizzata la panchina dedicata a Patrik Negro e Cala Cimenti. Merlo: "Vergogna"

“Vandalizzata nella notte a Pragelato la panchina dedicata recentemente a Patrik Negro e a Cala Cimenti, due grandi alpinisti e due amanti della montagna recentemente scomparsi in una tragedia sulle alture del nostro territorio. Un atto vandalico senza precedenti che colpisce un simbolo inaugurato appena due settimane fa dalla Amministrazione Comunale di Pragelato e dalla Nuova Pro Loco di Pragelato", ha dichiarato il sindaco Giorgio Merlo.

"Come ovvio, faremo denuncia agli organi competenti contro ignoti. Ma, nel frattempo, non possiamo non sottolineare il grave atto compiuto a Pragelato a conferma che viviamo in un contesto sociale dove il rispetto delle persone, del dolore dei famigliari e di una intera comunità vengono sacrificati sull’altare di gesti violenti e sconsiderati", ha aggiunto il primo cittadino di Pragelato.

"Un imbarbarimento del costume civile che va seriamente e quotidianamente combattuto - conclude Giorgio Merlo - e che sia capace, al contempo, di recuperare e rilanciare una cultura basata sul rispetto delle persone, dei simboli di una comunità e dei valori democratici, sociali e civili”.