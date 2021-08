Sneaker e scarpe sportive di moda nel 2021

Una moda travolgente quella delle sneakers e delle scarpe sportive. Sempre più popolari nel panorama femminile, ma al contempo sempre più apprezzate anche dalla popolazione maschile: voglia di comodità o moda del momento, fatto sta che questa tipologia di scarpe è sempre più utilizzata e indossata non solo dai giovani, ma anche da un pubblico più adulto.

Si tratta di calzature versatili e adatte a utilizzi a 360°: i modelli come quelli della linea Nike ACG , ad esempio, sono perfetti per ogni occasione e si adeguano ai più differenti contesti. Ovviamente, dato il loro mood casual, non sono la scelta indicata per eventi eleganti e iper lussuosi e bisogna sempre tenere presente che per praticare attività sportive altamente tecnica è sempre bene utilizzare calzature specifiche e non semplici sneakers.

Per tutto il resto, una sneaker è la soluzione ideale. Non è solo l'utilizzo di questa tipologia di scarpa ad essere ampio, ma anche i modelli che si trovano in circolazione nei negozi di calzature e negli store online dedicati all'abbigliamento. Quali sono le tendenze moda per quest'anno?

Un occhio di riguardo all'eco-sostenibilità

Un trend sempre più in crescita è quello relativo all'approccio green ed eco-sostenibile. Per un lungo periodo di tempo le persone acquistavano scarpe prediligendo la pelle come materiale, contando sul fatto che questo tessuto garantisse migliore qualità e quindi maggiore durata nel tempo.

Al giorno d'oggi la sensibilità delle persone sta cambiando: sono sempre di più gli individui attenti nei confronti nell'ambiente, così come nell'utilizzo di materiali di provenienza animale. I brand di tutto il mondo hanno notato questo cambiamento e si sono subito adoperati per assecondare i nuovi gusti del pubblico.

Da diverso tempo infatti sono presenti nei negozi scarpe sportive e sneaker prodotte con materiali che non danneggiano l'ambiente e che promettono minori impatti sull’ecosistema, sfruttando ad esempio il cotone organico, il poliestere riciclato, la pelle vegana o la tera celata.

Sneaker e scarpe dallo stile retrò

Sull'onda delle ormai famose scarpe da ginnastica old school, le calzature sportive e le sneakers dallo stile retrò stanno spopolando sempre di più sul mercato. Questo stile viene apprezzato anche perché è piuttosto neutrale nei colori e nelle tonalità: non propone scarpe esuberanti, con lacci fosforescenti e suole dai colori più folli, ma piuttosto calzature comode dai colori altrettanto morbidi, in ogni diversa tinta e gradazione.

Una scarpa di questo tipo è adatta ad un utilizzo variegato: perfetta infatti come scarpa per andare in ufficio, specialmente se in un ambiente giovane, ma è anche adatta per il classico aperitivo tra amici dopo il lavoro.

Lo stile retrò risulta essere sempre più intramontabile, con modelli che tornano di moda dopo anni, grazie a design rivisitati che evocano lo stile di epoche che furono: una grande occasione anche per gli appassionati di calzature più adulti, che rivedono in questi nuovi trend i ricordi del proprio passato.

La scarpa alta dallo stile sportivo

Un’altra tendenza che sembra voler farsi largo tra i moltissimi modelli di scarpe ormai disponibili sono le scarpe sportive alte. Questi modelli riescono finalmente ad accontentare tutte le persone a cui piace lo stile sneaker, ma preferiscono una versione alta, più avvolgente e per alcuni anche più comoda.

Si tratta infatti anche in questo caso di modelli evergreen, ma particolarmente adatti soprattutto in alcune stagioni come l'inverno o l'autunno, quando le temperature scendono, il clima non è così clemente ed è necessario essere più protetti dalle pioggie e dalle temperature rigide.

Dove trovare modelli che seguono le migliori tendenze fashion? Sicuramente nei negozi di calzature più famosi in tutte le città d'Italia, ma anche nei più forniti store online come Footshop.it , che propongono al pubblico calzature ed accessori moda sempre al passo coi tempi, seguendo in modo attendo le tendenze più diffuse.

All’interno dei siti e-commerce è possibile osservare con calma i diversi modelli presenti, filtrandoli per tipologia e categoria, per poi procedere all’acquisto comodamente da casa: questo approccio si sta diffondendo sempre di più tra le persone, portandole a nuove abitudini d'acquisto, spesso molto più pratiche e anche convenienti.