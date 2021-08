Polastri (FI): "A Cavoretto lapidi abbandonate alle erbacce"

"E' assurdo lo stato di abbandono di Cavoretto", denuncia il candidato consigliere della Circoscrizione 8 Stefano Polastri di Forza Italia.

"Come già più volte sollecitato ufficialmente e in un partecipato sit-in occorre gestire con buonsenso tutti i quartieri con le proprie peculiarità e criticità. In particolare la questione del verde pubblico per cui era stato presentato in più sessioni un programma "faraonico" di gestione del verde per cui inviai osservazioni che si sintetizzano con:

. RIPRISTINO DEL DECORO DELL'ATTUALE PATRIMONIO

. VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TERZI ALLA GESTIONE

. ASCOLTO E CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO"

"Con la Consigliera Federica Scanderebech abbiamo portato avanti iniziative concrete sul territorio e in consiglio comunale. Dobbiamo e possiamo fare di più con Paolo Damilano Sindaco", ha concluso Polastri.