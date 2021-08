Bardonecchia, stage “Porte aperte alla danza” ad alto livello

Da sabato 28 agosto a sabato 4 settembre 2021 si svolge a Bardonecchia il XII° “Dam Intensive Summer Dance Bardonecchia – Stage: Porte Aperte alla Danza”, campus di formazione e di perfezionamento ad alto livello diretto da Daniela Chianini, organizzato dallo Staff del DAM Danza Arte Movimento del Teatro Nuovo Torino, con il patrocinio della Civica Amministrazione, consigliato a danzatori e danzatrici dai 7 ai 23 anni che praticano la danza, meglio se a livello agonistico.

Uno stage per consolidare e potenziare la propria preparazione tecnica e artistica, con tanto di lezione aperta finale e attestato di partecipazione, che, da questa edizione, si arricchisce dalle classi di potenziamento attraverso la Metodologia Pbt® Progressing Ballet Technique che, per ragioni di sicurezza, sono a posti limitati da prenotare in fase di iscrizione.

Otto giorni nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti diffusione della pandemia, a stretto contatto con professionisti di fama internazionale, provenienti dalle compagnie e dalle accademie di danza più prestigiose: Giuseppe Della Monica, Teatro San Carlo (Napoli) Danza Classica & Modern; Maurizio Tamellini, Teatro alla Scala (Milano) Danza Classica; Gaia Minoia, MAS (Milano), Danza Contemporanea; Daniela Chianini, DAM Teatro Nuovo (Torino), Danza Classica; Nadia Scherani ed Elena Nieri, Musical Lab (Milano) Musical; Arianna Chieppa, Freelance (Torino) Danza Contemporanea; Giulio Evangelista, Laboratorio Danza (Sangano) Hip Hop; Silvia Hrdlicka, DAM Teatro Nuovo (Torino) Danza Classica, Carattere, PBT® e Lucrezia Collimato Teatro dei Pari (Torino) Espressione e Danza Moderna.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

BARDONECCHIA SUMMER CAMP

Viale Bramafam, 17 10052 Bardonecchia (TO)

Email: info@damdanzatorino.it

Telefono: (+39) 3466983489