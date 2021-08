Sestriere, anche la Città metropolitana parteciperà alla celebrazione partigiana

Parteciperà anche la Città metropolitana di Torino, rappresentata dal Vicesindaco e dal Gonfalone dell’Ente, alla tradizionale cerimonia che si terrà a Sestriere sabato 28 agosto in memoria dei 210 caduti della Divisione alpina autonoma Adolfo Serafino, delle Brigate partigiane Garibaldi e GL e dei civili che caddero nelle Valli Chisone e Germanasca e nell’Alta Valle Susa durante la guerra di Liberazione tra il 1943 e il 1945.



La manifestazione è organizzata dal Comitato della Resistenza Colle del Sestriere, dalle Unioni montane Comuni olimpici Via Lattea, Alta Val di Susa, Val Chisone e Val Germanasca, dall’Anpi-Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione Provinciale di Torino e dal Comune di Sestriere, ed è convocata per celebrare il 77° anniversario della battaglia di Sestriere, il 75° anniversario della repubblica e il 29° anniversario del Comitato e del monumento della Resistenza.

Il programma prevede, alle 10.15, il raduno in piazza Fraiteve con la formazione del corteo che sfilerà davanti al monumento della Resistenza (in piazza Europa) accompagnato dalla Banda musicale di Villar Perosa. La cerimonia si aprirà alle 10.45 con l’alzabandiera, seguito dall’Onore ai Gonfaloni decorati al valore militare e civile e ai medaglieri delle Associazioni della Resistenza e dell’Anpi regionale del Piemonte. A dare il benvenuto a tutti i partecipanti saranno i saluti del sindaco di Sestriere e presidente del Comitato promotore, Gianni Poncet, del consigliere della Regione Piemonte Valter Marin e di Valentina Rizzi, membro della segreteria Anpi provinciale di Torino. La cerimonia entrerà nel vivo con la deposizione delle corone ai caduti al monumento alla Resistenza, seguita dall’orazione ufficiale a cura di Livio Berardo, ex presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, e dal saluto di arrivederci a Sestriere 2022 da parte di Ezio Montalenti, presidente dell’Anpi regionale.

La celebrazione è patrocinata dal Consiglio regionale del Piemonte, dal Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, dalla Città di Torino, dalla Città metropolitana di Torino e dall’Anpi regionale del Piemonte.